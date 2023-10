വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തിയെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുറത്താക്കി. യുഎസിന്റെ 234 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പീക്കറെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുറത്താക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായുള്ള മക്കാർത്തിയുടെ സഹകരണത്തിൽ രോഷാകുലരായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാരാണ് മക്കാർത്തിയെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായത്.

സഭയിലെ 216 പേർ മക്കാർത്തിയെ പുറത്താക്കാൻ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 210 പേർ എതിർത്തു. 216 പേരിൽ എട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം പാർട്ടി അംഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ മക്കാർത്തിയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെയായി. പുറത്താക്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ മക്കാർത്തി തയാറായില്ല. സഭയുടെ 55ാമത് സ്പീക്കറായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.



റിപ്പബ്ലിക്കൻ, ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്നു പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഫണ്ടിങ് ബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മക്കാർത്തി പാസാക്കിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്താക്കലിൽ കലാശിച്ചത്. ശനി രാത്രി 12നകം ബിൽ പാസായില്ലെങ്കിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് ജനപ്രതിനിധിസഭ ബിൽ പാസാക്കിയത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തി സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരുടെ കടുത്ത എതിർപ്പു മറികടന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത് (335–91). ഇത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരുടെ ഇടയിലും മക്കാർത്തിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ കാരണമായി.



English Summary: In A First, US House Speaker Kevin McCarthy Voted Out