ജോലിക്കു പകരം ഭൂമി അഴിമതിക്കേസ്: ലാലു പ്രസാദ്, റാബ്റി, തേജസ്വി എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ ജോലിക്ക് ഭൂമി അഴിമതിക്കേസിൽ ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി അധ്യക്ഷനുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് ജാമ്യം. ലാലു പ്രസാദിനു പുറമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റാബ്റി ദേവി, മകനും ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവർക്കും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഡൽഹി റോസ് അവന്യു കോടതിയുടേതാണ് വിധി.

2004–2009 കാലത്ത് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരിക്കെ നിയമനങ്ങൾക്കു പകരമായി ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്നു ഭൂമിയും വസ്തുക്കളും തുച്ഛ വിലയ്ക്കു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആശ്രിതരുടെയും പേരിൽ എഴുതി വാങ്ങിയെന്നാണു കേസ്. ജോലി ഒഴിവുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്താതെയാണു നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികളായ സിബിഐയും ഇഡിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, റാബ്റി ദേവി, തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.



English Summary: Lalu Yadav, wife Rabri Devi and son Tejashwi get bail in land-for-jobs scam