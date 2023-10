തിരുവല്ലയിൽ ടിപ്പറിനടിയിൽ പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു

തിരുവല്ല∙ കുറ്റൂർ തെങ്ങേലിയിൽ ടിപ്പറിനടിയിൽ പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. കല്ലിശേരി മേലേപറമ്പിൽ ജോയി (62) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ 8.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



English Summary: Man died after being hit by tipper at Thiruvalla