അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന പന്നികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നിറഞ്ഞ് ഓട: ‘ദുരന്ത’മായി ആശുപത്രി പരിസരം

മുംബൈ ∙ മരുന്നും പരിചരണവും ലഭിക്കാതെ 48 മണിക്കൂറിനിടെ 31 പേർ മരിച്ച, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദേഡ് ജില്ലയിലെ ശങ്കർ റാവു ചവാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു. ആശുപത്രി പരിസരത്തും കന്റീനു സമീപത്തും പന്നികൾ അലഞ്ഞുനടക്കുകയും മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയുമാണെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പന്നിക്കൂട്ടത്തിനിടയിലാണ് രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾ പാത്രങ്ങളും മറ്റും കഴുകുകയും പല്ലു തേക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റുമെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഓടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മറ്റും കുടുങ്ങി മലിനജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കു തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രി കന്റീനിനു സമീപത്തുള്ള ഓവുചാലിനു സമീപവും പന്നികളുടെ താവളമാണ്. ആശുപത്രിയുടെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഗുരുതരനിലയിലുള്ളവർ അടക്കമുള്ള രോഗികളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കാവഹമായ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ.

‘‘ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്’’ എന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗിക്ക് കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. ‘‘ഇവിടെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. മരുന്നുകൾ പോലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഈ പാവപ്പെട്ട ‍ജനങ്ങൾ എവിടെപ്പോകും?’’– മറ്റൊരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നു. ‘‘ഇവിടുത്തെ പ്രസവ വാർഡിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെയുള്ള രോഗികൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്’’– മറ്റൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഒന്നിലധികം വാർഡുകളിലേക്കായി പലപ്പോഴും ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ‘‘പന്നികൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ചുറ്റിനടക്കാറുണ്ട്. ആശുപത്രിമാലിന്യമടക്കം അവ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലധികം വാർഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുക?’’– ഒരു തൊഴിലാളി ചോദിച്ചു.

നാന്ദേഡ് ജില്ലയിലെ ശങ്കർ റാവു ചവാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നും പരിചരണവും ലഭിക്കാതെ 48 മണിക്കൂറിനിടെ 16 കുട്ടികളടക്കം 31 പേരാണു മരിച്ചത്. എഴുപതിലേറെപ്പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിൽസയിലാണ്. ഹൃദ്രോഗികളും ന്യുമോണിയ ബാധിതരും ഹൃദയം, വൃക്ക, കരൾ രോഗികളുമാണു മരിച്ചവരിലേറെയും. പാമ്പുകടിയേറ്റും അപകടത്തിൽപെട്ടും ചികിത്സ േതടിയവരും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരിലുൾപ്പെടുന്നു.

മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ആക്ടിങ് ഡീനായ ഡോക്ടറെക്കൊണ്ട് ശിവസേനാ (ഷിൻഡെ വിഭാഗം) എംപി ഹേമന്ദ് പാട്ടീൽ ആശുപത്രിയിലെ‍ ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കിക്കുന്ന വിഡിയോ ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. നന്ദേഡിനു തൊട്ടടുത്ത ഹിൻഗോളിയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയായ പാട്ടീൽ ദുരന്തമറിഞ്ഞാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. എംപിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

