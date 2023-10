കരുവന്നൂർ കേസ്: പ്രതികളെ വീണ്ടും രണ്ടു ജയിലുകളിലാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം

കൊച്ചി∙ കരുവന്നൂർ കേസിലെ പ്രതികളെ വീണ്ടും രണ്ടു ജയിലുകളിലാക്കാൻ പിഎംഎൽഎ പ്രത്യേക കോടതി നിർദേശിച്ചു. കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ പി.സതീഷ്കുമാർ, കിരൺ എന്നിവർ കാക്കനാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ തുടരും. മൂന്നും നാലും പ്രതികളായ പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, ജിൽസ് എന്നിവരെ വീണ്ടും എറണാകുളം സബ് ജയിലിലേക്കും മാറ്റും.

പ്രതികളെ കോടതിയും ഇഡിയുമറിയാതെ ഒരേ ജയിലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച് ജയില്‍ അധികൃതരുടെ ഗുരുതര വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിമാന്‍ഡിലായ സിപിഎം കൗണ്‍സിലര്‍ അരവിന്ദാക്ഷന്‍, സി.കെ. ജില്‍സ് എന്നിവരെയാണ് സബ് ജയിലില്‍നിന്ന് മറ്റു രണ്ട് പ്രതികളെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലാ ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയത്. സംഭവത്തില്‍ സബ് ജയില്‍ സൂപ്രണ്ടിനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു.

കള്ളപ്പണയിടപാടില്‍ നാലു പ്രതികളും പങ്കാളികളാണെങ്കിലും ജയിലില്‍ നാലുപേരെയും ഒരുമിച്ചു പാര്‍പ്പിക്കരുതെന്ന് ഇഡി കോടതിയോടു നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാലു പ്രതികളെയും രണ്ട് ജയിലുകളിലേക്കാണ് അയച്ചത്. ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ പി. സതീഷ്കുമാര്‍, പി.പി. കിരണ്‍ എന്നിവരെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് കോടതി അയച്ചത്. പി.ആര്‍. അരവിന്ദാക്ഷനെയും ജില്‍സിനെയും കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്ത് സബ് ജയിലിലേക്കും അയച്ചു. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇരുവരെയും ജയില്‍ സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. സബ് ജയിലില്‍ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തടവുകാരുണ്ടന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. ജയില്‍ ഡിഐജിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്നും സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ജയില്‍ മാറ്റത്തിനു ശേഷമാണ് കോടതിയെപ്പോലും ജയില്‍ ഡിഐജി വിവരം രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത്. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിവരം അറിയുന്നത് ഇന്നലെ കോടതിയില്‍ എത്തിയപ്പോഴും. ഇതോടെ പ്രതികളെ ജില്ലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജയിലിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന് ഇഡി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നാം പ്രതി സതീഷ്കുമാര്‍, രണ്ടാം പ്രതി കിരണ്‍ എന്നിവരുടെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി ഈ മാസം 17 വരെ നീട്ടി.

English Summary: The PMLA special court directed the accused in the Karuvannur Bank Scam case to be put in two jails again