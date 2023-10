യുക്രെയ്നിലെ പലചരക്ക് കടയ്ക്കു നേരെ റഷ്യൻ മിസൈലാക്രമണം; 49 മരണം

കീവ്∙ യുക്രെയ്നിലെ കാർക്കീവിലുണ്ടായ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 49 മരണം. വ്യാഴാഴ്ച പലചരക്ക് കടയിലുണ്ടായ റഷ്യൻ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിലാണ് 49 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റഷ്യയിൽ നിന്നും യുക്രെയ്ൻ തിരിച്ചുപിടിച്ച സ്ഥലമാണിത്.

പലചരക്ക് കടയിൽ റഷ്യ നടത്തിയത് ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രവും സെലെൻസ്കി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കഫേ ഷോപ്പും ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നുവെന്ന് കാർക്കീവ് റീജിയൻ ഗവർണർ ഓലെ സിനെഹുബോവ് അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: 49 Killed In Russian Rocket Strike On Grocery Store In Ukraine