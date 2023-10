തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം നഴ്സിങ് കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പലും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം. പൊണ്ണത്തടിയൻമാർ വന്ന് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കുന്നോ എന്നും അടിച്ച് നിന്റെയൊക്കെ ഷേപ്പ് മാറ്റുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കാണാം.

നഴ്സിങ് കോളജിലെ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സെക്യൂരിറ്റിയും സിസിടിവിയും വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ സമീപിച്ചതെന്ന് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്വീകരിച്ചതെന്നും വിദ്യാർഥികളെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും എസ്എഫ്ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, വിദ്യാർഥികളാണു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നു കോളജ് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഹോസ്റ്റലിനു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.



