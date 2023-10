ഗാങ്ടോക്∙ സിക്കിമിലെ ടീസ്റ്റ നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയത് നേപ്പാളിലെ ഭൂകമ്പമെന്നു സംശയം. ഇതേ തുടർന്ന് വിദഗ്ധർ ഈ സാധ്യത പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ. ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് തടാകത്തിലെ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചതാകാം മിന്നൽപ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി. 22 സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ 102 പേരെ കാണാതായെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ സൈനികരിൽ ഒരാളെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു മിന്നൽ പ്രളയം. വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ലോനാക് തടാകത്തിനു സമീപം മേഘവിസ്ഫോടനം സംഭവിച്ചതാണ് പ്രളയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ചുങ്താങ് അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ അണക്കെട്ട് തുറന്നുവിട്ടതിനെത്തുടർന്നു നദിയിൽ ക്രമാതീതമായി ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയായിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ 20 അടി വരെ ജലനിരപ്പുയർന്നു. ബുധനാഴ്ച ലാചെൻ താഴ്‌വരയിലാണ് സംഭവം. പ്രളയത്തിൽ സൈനിക വാഹനങ്ങളുൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ലാചെൻ താഴ്‌‍വരയിലെ നിരവധി സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കേടുപാട് സംഭവിച്ചു. 14 പാലങ്ങൾ തകർന്നതായാണു റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 3,000 വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതായും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെല്ലാം താറുമാറായി.

പ്രളയത്തിൽ സിങ്താമിനു സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി. സിങ്താമില്‍ ടീസ്റ്റയ്ക്ക് കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന നടപ്പാലം തകർന്നു. നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെയാണ് നടപ്പാലം തകർ‌ന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും സിക്കിമിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത 10ന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലും നദീതീരത്തുനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നദീതീരത്തോടു ചേർന്നു കഴിയുന്ന ആളുകളെയാണു മാറ്റിത്താമസിപ്പിച്ചത്.

സിക്കിം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങ് സിങ്തങിൽ പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേം സിങ് തമാങിന് ഉറപ്പു നൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ജൂണിൽ‌ വടക്കൻ സിക്കിമിലെ പെഗോങ് മേഖല കനത്ത മഴയേത്തുടർന്ന് പ്രളയം അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു.

