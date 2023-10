ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പിന്നാലെ ഇഡി; ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതി കുറ്റം ചുമത്തിയേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി)ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഇഡി. എഎപിയുടെ പേര് പരാമർശിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിൽ ഇ.ഡി നിയമോപദേശം തേടി. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം. കള്ളപ്പണക്കേസിലെ ഗുണഭോക്താവ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണെന്നാണ് ഇഡി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിൽ എഎപിക്ക് ഗുണം ലഭിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു പാർട്ടിക്കെതിരെ കുറ്റംചുമത്താത്തതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കവേ ഇ.ഡിയോടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ഡൽഹി മദ്യനയക്കേസ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ, ഇഡി കേസുകളിൽ ജാമ്യം തേടിയാണു സുപ്രീംകോടതിയെ മനീഷ് സിസോദിയ സമീപിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന, ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി.ഭട്ടി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

‘‘കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം അനുസരിച്ചു ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിയുടെ ഗുണം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്കെത്തിയെന്നാണു പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർക്കിക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ കേസിൽ കക്ഷിചേർക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിന് എന്തു മറുപടിയാണ് നൽകുക? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ലേ ഗുണഭോക്താവ്’’– എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

ഇതിന് വ്യാഴാഴ്ച അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി.രാജു മറുപടി നൽകും. ഡൽഹി മദ്യനയ കേസിൽ ഫെബ്രുവരി 26നാണ് സിബിഐ മനീഷ് സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിഹാർ ജയിലിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യംചെയ്യലിനുശേഷം മാർച്ച് ഒൻപതിന് അതേ കേസിൽ മനീഷ് സിസോദിയയെ എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും സിബിഐ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതും. തുടർന്ന് മദ്യനയം സർക്കാരിനു പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. മദ്യനയ രൂപീകരണത്തിൽ മദ്യക്കമ്പനികളുടെ ഇടപെടലുണ്ടായെന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 12% ലാഭം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്നും സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: AAP To Be Named Accused In Liquor Policy Case? Probe Agency Seeks Legal Advice