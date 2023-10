അപകടത്തിൽ സ്വിസ് ദമ്പതിമാരുടെ മരണം; ഗായത്രി ജോഷിയുടെ ഭർത്താവിനെതിരെ അന്വേഷണം

മുംബൈ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറ്റലിയിൽ നടി ഗായത്രി ജോഷി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഇടിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ഗായത്രിയുടെ ഭർത്താവും കോടീശ്വരനുമായ വികാസ് ഒബ്‌റോയ് കുരുക്കിൽ. രണ്ട് സ്വിസ് പൗരൻമാരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ, വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന വികാസിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറ്റാലിയൻ നിയമപ്രകാരം വികാസ് കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ, ഏഴു വർഷം വരെ ജയിൽശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരം.

നിലവിൽ പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. റോഡ് അപകടത്തിലൂടെ രണ്ടു പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്ന കുറ്റം വികാസിനെതിരെ ചുമത്താനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് ജയിൽശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നത്.

ഷാറുഖ് ഖാൻ നായകനായ ‘സ്വദേശ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ നടി ഗായത്രി ജോഷി, ഭർത്താവ് വികാസ് ഒബ്‌റോയിക്കൊപ്പം ഇറ്റലിയിലെ സർഡിനയിൽ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അവധി ആഘോഷിക്കാൻ സർഡിനയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും.

വികാസ് ഓടിച്ചിരുന്ന ലംബോർഗിനി, സ്വിസ് ദമ്പതികളായ മാർക്കസ് ക്രൗട്‌ലി, മെലിസ്സ ക്രൗട്‌ലി എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഫെറാരി കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സ്വിസ് ദമ്പതികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും വികാസും ഗായത്രിയും അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

English Summary: Gayatri Joshi's husband being probed for fatal Italy car crash, could face 'double road homicide' charges