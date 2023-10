മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കത്തെഴുതി പൊലീസുകാരന്റെ ആത്മഹത്യ; അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെന്ന് എസ്പി

മൂവാറ്റുപുഴ∙ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കത്തെഴുതിവച്ചശേഷം പൊലീസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ എസ്പി വിവേക് കുമാർ. എഎസ്പി കെ.ബിജുമോനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. കളമശേരി എആർ ക്യാംപിലെ ഡ്രൈവറായ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ വാളകം റാക്കാട് മുരിങ്ങോത്ത് വീട്ടിൽ ജോബി ദാസാണ് (48) വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെ റാക്കാട് നന്തോട് ശക്തിപുരത്തുള്ള വീട്ടിലാണു ജോബി ദാസിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായ ഭാര്യയും വിദ്യാർഥികളായ മക്കളും സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്താണു ജോബി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംസ്കാരം ഇന്ന് 2.30നു മൂവാറ്റുപുഴ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ. അശ്വതിയാണു ഭാര്യ. മക്കൾ: അദ്വൈത്, അശ്വിത്.

∙ ‘പൊലീസിൽ അല്ലാതെ ജോലി നേടുക’

‘അപ്പുവും അമുലുവും വിഷമിക്കരുത്... നന്നായി പഠിക്കുക... പൊലീസിൽ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജോലി നേടിയെടുക്കുക. അമ്മയെ നോക്കണം’. ജോബി ദാസിന്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ മക്കൾക്കുള്ള ഉപദേശം ഇതുമാത്രമാണ്. ‘കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റും രണ്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ആണെന്നും അവർ മൃതദേഹം കാണാൻ വരരുതെന്നും ജോബി ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് 12 ഇൻക്രിമെന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും മദ്യപിക്കുകയോ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്ത തന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് സഹിക്കാനായില്ലെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. കത്തിലെ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു ഡിവൈഎസ്പി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

