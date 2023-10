ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അപകടമോ കൊലപാതമോ?; നേരറിയാൻ സിബിഐ വീണ്ടും

തിരുവനന്തപുരം∙ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെയും മകളുടെയും അപകടമരണത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികളാണ് ശ്രമിച്ചത്. ആദ്യം മംഗലപുരം പൊലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും മൂന്നാമത് സിബിഐയും. അമിതവേഗമാണ് മരണ കാരണമെന്നും ദുരൂഹതയില്ലെന്നുമായിരുന്നു മൂന്നു ഏജൻസികളുടെയും കണ്ടെത്തൽ. അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് കേസ് പുനരന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐയോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനരന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായാലേ കേസ് നിലനിൽക്കൂ.

ദേശീയപാതയിൽ പള്ളിപ്പുറം സിആർപിഎഫ് ക്യാംപ് ജംക്‌ഷനു സമീപം 2018 സെപ്റ്റംബർ 25ന് പുലർച്ചെയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മകളുടെ പേരിലുള്ള വഴിപാടുകൾക്കായി 23നു തൃശൂരിലേക്കു പോയ കുടുംബം ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് 24നു രാത്രിയോടെ തിരുമലയിലെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മകളായ തേജസ്വിനിയെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ ഉടൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റു.

ബാലഭാസ്കർ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒക്ടോബർ 2നാണ് മരിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രതിയായതോടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചു ബന്ധുക്കൾക്ക് സംശയമുണ്ടായി. ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അർജുന്റെ മുൻ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം സംശയങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു. മംഗലപുരം പൊലീസാണ് ആദ്യം കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പിന്നീട് അന്വേഷണം ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറി. അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് സ്വർണം പിടികൂടിയതോടെ കേസിൽ വീണ്ടും വഴിത്തിരിവുണ്ടായി. 2019 മേയ് 13ന് 25 കിലോ സ്വര്‍ണവുമായി തിരുമല സ്വദേശി കെഎസ്ആര്‍ടിസി കണ്ടക്ട‍ര്‍ സുനില്‍കുമാര്‍ (45), കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി സെറീന (42) എന്നിവരെ ഡിആര്‍ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണുവും കേസിൽ പ്രതികളായി. ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണത്തിൽ വിഷ്ണുവിനും പ്രകാശ് തമ്പിക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതായി പിതാവ് കെ.സി. ഉണ്ണി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.

കുടുംബത്തിന്റെ നിവേദം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡിജിപി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ബാലഭാസ്കര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ഓടിച്ചത് ഡ്രൈവര്‍ അര്‍ജുനാണെന്ന ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അപകടത്തില്‍ ദുരൂഹതകളില്ലെന്നാണാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത്. ബാലഭാസ്കറിന്റെയും മകളുടെയും മരണത്തിനിടയാക്കിയതു കാറിന്റെ അമിതവേഗമാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി.

ബാലഭാസ്കറിന്റെ അവസാന യാത്ര അമിത വേഗതയിലായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ചു. ചാലക്കുടിയില്‍ മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ക്യാമറയില്‍ കാര്‍ തെളിയുമ്പോള്‍ മണിക്കൂറില്‍ 94 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു വേഗം. അപകടസ്ഥലത്ത് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലരെ കണ്ടതായി അതുവഴി കടന്നുപോയ കലാഭവൻ സോബി മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെ വീണ്ടും വിവാദമുയർന്നു.

കലാഭവൻ സോബിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ചാണ് ബന്ധുക്കൾ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് സോബിക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകിയ ഫോട്ടോകളിലൂടെ ഡിആർഐ സ്ഥിരീകരിച്ചതും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ബന്ധുക്കളെയെത്തിച്ചു.

കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കേസ് 2019 ഡിസംബറിൽ സർക്കാർ സിബിഐയ്ക്ക് വിട്ടു. കേസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ 2020 ജൂലൈ 29ന് ഡിസംബറിൽ കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു. ബാലഭാസ്കറിന്റെ മുൻ മാനേജർ അടക്കമുള്ളവർ വിമാനത്താവളം വഴി 25 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയ കേസും അപകടത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും സിബിഐ പരിശോധിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നായിരുന്നു സിബിഐയുടെയും കണ്ടെത്തൽ. ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് സിബിഐ സംഘം കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. കുടുംബത്തിന് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സംശയമുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇക്കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കും.

