സർക്കാര്‍ ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 35% സംവരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ്; ‘സ്ത്രീക്ഷേമ’ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഭോപാൽ∙ സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിൽ 35% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‍രാജ് സിങ് ചൗഹാൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്മെന്റ് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ബാധകമാകുക. വനംവകുപ്പിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും പുതിയ ഉത്തരവ് ബാധകമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഈ വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണു വനിത വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ പുതുനീക്കം. വനിതാക്ഷേമ പദ്ധതികളാണു വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ പ്രചരണായുധമായി ബിജെപി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സേനയിലും 30% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ് വസ്തുവകകൾ റജിസറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇളവും സംസ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി കന്യാധാൻ യോജന എന്ന പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയും ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർഹരായ സ്ത്രീകൾക്ക് 1250 രൂപ നൽകുന്ന ലാഡ്‍ലി ബെഹ്ന യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അവസാനത്തേത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ഒരു കോടിയോളം ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഈ പദ്ധതിക്കുള്ളത്.

