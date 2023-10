മാസപ്പടി വിവാദം: പിണറായിക്കും വീണയ്ക്കും എതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കുഴൽനാടൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ ടി.വീണയ്ക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കു പരാതി നൽകി. ഡയറക്ടറെ നേരിൽ കണ്ടാണു പരാതി കൈമാറിയത്. മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ നിയമനടപടിയുടെ തുടക്കമാണിതെന്നു കുഴൽനാടൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.

നേരത്തേ, ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ ഭൂമി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇടുക്കി റേഞ്ച് വിജിലൻസ് എസ്പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. 3 മാസത്തിനകം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണു നിർദേശം. ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിൽ ഭൂമിയും കെട്ടിടവും വിൽപനയും റജിസ്ട്രേഷനും നടത്തിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം.

English Summary: Mathew Kuzhalnathan, MLA, filed a complaint with the director of Vigilance demanding an investigation against CM Pinarayi Vijayan and his daughter T. Veena in financial allegations.