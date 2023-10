ബാറിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു, മാനേജരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമം: 6 പേർ പിടിയിൽ

അഞ്ചാലുംമൂട് ∙ ഹോട്ടൽ മാനേജരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഗുണ്ടാസംഘത്തിലെ 6 പേരെ അഞ്ചാലുംമൂട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളിൽ ഒരാളെ സേലത്തുനിന്നും മറ്റുള്ളവരെ പ്രാക്കുളത്തുനിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയടക്കമുള്ളർ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി പെരിനാട് ഇടവട്ടം എൽഎംഎസ് സ്കൂളിനു സമീപം ലളിത ഭവനത്തിൽ ജിഷ്ണു (മുരളി–24), നാലാം പ്രതി അഷ്ടമുടി മോസ്കോ ജംക്‌ഷനു സമീപം തെക്കേ വയലിൽ നിഥിൻ (ഉണ്ണി 26), അഞ്ചാം പ്രതി അഷ്ടമുടി വടക്കേക്കര കുരുമ്പലമൂട് സന്തോഷ് ഭവനത്തിൽ സുധീഷ് (24), സഹോദരൻ സുനീഷ് (22), ഏഴാം പ്രതി ചെറുമൂട് കളരി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ശങ്കരവിലാസത്തിൽ ജിതിൻ (24), പ്രതികളെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ച പ്രാക്കുളം പോസ്റ്റ് ഓഫിസിനു സമീപം പള്ളശ്ശേരി തൊടിയിൽ സൂരജ് (26) എന്നിവരെയാണ് അഞ്ചാലുംമൂട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പ്രതികളിൽ ചിലർ രാസലഹരിയുടെ വിൽപനക്കാരും ഉപയോക്താക്കളുമാണ്. അഞ്ചാലുംമൂട് ലേക് പാലസ് ബാർ ഹോട്ടലിലെ മാനേജർ ആൻസ് വില്ലയിൽ‌ ഷിബു കുര്യാക്കോസിനെ കഴിഞ്ഞ 24നു രാത്രി ബാർ ഹോട്ടിലിന്റെ ഗേറ്റിനു സമീപത്തുവച്ച് 10 അംഗ ഗുണ്ടാ സംഘം ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവ ദിവസം രാത്രി കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയുമായ ചെമ്മക്കാടു സ്വദേശി പ്രജീഷ്, വെള്ളിൺ സ്വദേശി ആന്റണി എന്നിവർ ബാറിലെത്തി മദ്യപിച്ചു ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ബാറിലെ ഫ്രീസറിന്റെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാർ ജീവനക്കാർ ഇവരെ പിടികൂടി പൊലീസിനു കൈമാറിയെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിനകം പ്രതികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. തുടർന്ന് ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗുണ്ടാസംഘത്തെ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ബാറിലെത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അവിടേക്ക് സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ഹോട്ടൽ മാനേജർ ഷിബു കുര്യാക്കോസിനെ ഗുണ്ടാസംഘം മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രതികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഷിബു കുര്യാക്കോസ് 10 ദിവസം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. 10 ദിവസത്തോളം ഒളിവിൽ തുടർന്ന പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെയോടെ നിഥിനെ സേലത്തുനിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായത്. നിഥിനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു തൃക്കരുവ പ്രാക്കുളം കരിശ്ശേരി കായൽവാരത്തു സൂരജിന്റെ വീട്ടിൽ കഴി‍ഞ്ഞുവന്ന നാലു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഞ്ചാലുംമൂട് ജനമൈത്രി പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ പി.എസ്.ധർമജിത്ത്, എസ്ഐമാരായ ഗിരീഷ്, പ്രദീപ് കുമാർ, എഎസ്ഐമാരായ പ്രദീപ്, രാജേഷ്, സിപിഒമാരായ മഹേഷ്, ശിവകുമാർ, ബിജു, പ്രമോദ്, ഷാഫി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

