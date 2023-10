15കാരിയെ രണ്ടുവർഷം പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കി രണ്ടാനച്ഛൻ; അഭയം തേടി കുട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ

മുംബൈ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ രണ്ടുവർഷം നിരന്തരമായി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയാക്കിയ 35കാരനായ രണ്ടാനച്ഛനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പതിനഞ്ചുകാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാശി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.



‘‘ഒക്ടോബര്‍ 2021 മുതല്‍ ഒക്ടോബർ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തന്റെ രണ്ടാനച്ഛൻ നിരന്തരം ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി എന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി. പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായും പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിരന്തരം മർദിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.’’– പൊലീസ്‌ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിരന്തരം പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടി ഒടുവിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതി പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ ഐപിസി 376 (2), 377,323, 506(2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

