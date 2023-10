ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്ന ധർമശാലയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ‘ഗ്രാഫിറ്റി’; അതീവ ജാഗ്രത

ധർമശാല∙ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ‘ഗ്രാഫിറ്റി’ കണ്ടെത്തിയതോടെ അതീവജാഗ്രതയിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്ന ധർമശാല. ധർമശാല ജല ശക്തി ബോർഡ് ചീഫ് എൻജിനിയറുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുവരിലാണ് തീവ്ര ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല ഗ്രാഫിറ്റി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സിഖ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് (എസ്എഫ്ജെ) എന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു. 2019ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണിത്.

ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നതിനാലാണു ധർമശാലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതേസമയം പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ധർമശാല എസ്പി ശാലിനി അഗ്നിഹോത്രി പറഞ്ഞു. ‘‘ഗ്രാഫിറ്റി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ അതു നീക്കം ചെയ്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അജ്ഞാതരായ ആളുകൾക്കെതിരെ സർദാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്’’– അവർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Pro-Khalistan Slogans Crop Up On Govt Office Walls In Dharamshala