ഐസ്വാൾ∙ മിസോറമിലെ 40 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ മിസോ നാഷനൽ ഫ്രണ്ട് (എംഎൻഎഫ്). പതിനഞ്ച് പുതുമുഖങ്ങളെയും രണ്ട് വനിതകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എംഎൻഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2018ൽ മത്സരിച്ചു ജയിച്ച ഐസ്വാൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും എംഎൻഎഫ് പാ൪ട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ സോറാംതാംഗ ജനവിധി തേടുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തോൺലുയ തുയ്ചാങ്ങിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ലാല്‍ചാമ്‌ലിയാനയും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ലാല്‍റിൻലിയായും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ല. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ലാൽസിർലിയാന, ടൂറിസംമന്ത്രി റോബർട്ട് റൊമാവിയ റോയ്ത്തെ എന്നിവരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്

ഐസ്വാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുപരിപാടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടിപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം. മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാനാണ് എംഎൻഎഫിന്റെ നീക്കം. അതേസമയം പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്ന് മുൻമന്ത്രി ഡോ. കെ. ബിച്ചുവയെ എംഎൻഎഫ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബിച്ചുവ സിയാഹ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

2018ൽ താവി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടിയ ലാൽസിർലിയാന ഇത്തവണ ഐസ്വാൾ നോർത്ത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. നിലവില്‍ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും സോറം പ്യൂപ്പിൾസ് മുവ്മെന്റ് നേതാവുമായ വൻലാൽഹാനയുടെ മണ്ഡലമാണ് ഇത്. ഐസ്വൾ ഈസ്റ്റ് രണ്ടില്‍ നിന്നാണ് റോയ്ത്തെ മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നിലവില്‍ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലമായ ഹാച്ചെക്കിൽ നിന്ന് റോയ്ത്തെ ഇക്കുറി ജനവിധി തേടും. രണ്ടുമന്ത്രിമാർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാനേതാക്കളും 2018ല്‍ മത്സരിച്ച അതേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

ഇത്തവണ രണ്ട് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളും മിസോറമിൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ഐസ്വാൾ മുന്‍സിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കോർപ്പറേറ്ററായ ബി. ലാലാപുയ് ഐസ്വാൾ ഈസ്റ്റ്–IIൽ നിന്നും പ്രൂവ ചക്മ സൗത്ത് മിസോറമിലെ വെസ്റ്റ് തുപോയ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടും.

English Summary: The Ruling Mizo National Front (MNF) Has Announced Candidates For 40 Cconstituencies In Mizoram