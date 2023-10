‘പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും കാനഡയ്ക്കുള്ള പാഠം; ഖലിസ്ഥാനികൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ ഇന്ത്യ’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാനഡയെ കൂടുതലായി തുറന്നു കാട്ടാനും നേരിടാനും ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നു. ഖലിസ്ഥാൻവാദികളെ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കുരുക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിനു പങ്കുണ്ടെന്നു കനേഡിയൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ആരോപിച്ചിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയാകുന്നു. ആദ്യദിവസം തന്നെ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ച ഇന്ത്യ, സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നയതന്ത്ര സംഘർഷം രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കാനഡയ്ക്കു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു ട്രൂഡോ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരോപണത്തിൽനിന്നു പിന്മാറിയില്ല. കാനഡയുടെ അന്വേഷണവുമായി ഇന്ത്യ സഹകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖലിസ്ഥാൻ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ട്രൂഡോ, നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെ മോശമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരോപണം. പാർലമെന്റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഉന്നയിക്കാതിരുന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണു ട്രൂഡോ ഉന്നയിച്ചതെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനായി സിഖ് വംശജരിലെ തീവ്ര ആശ്രയക്കാരെ ട്രൂഡോയും പാർട്ടിയും കൂടെ നിർത്തുകയാണെന്നാണു നിരീക്ഷണം. ആഗോളവേദികളിൽ കാനഡയ്ക്കെതിരെ തുറന്നു പറയാനും ഖലിസ്ഥാൻവാദികളെ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പൂട്ടാനുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത നീക്കം. പഠാൻകോട്ട് ഭീകരാക്രമണത്തിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാനുമായും ഗൽവാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം ചൈനയുമായും ഇന്ത്യ അകലം പാലിച്ച സമീപകാലചരിത്രം കാനഡയ്ക്കു മുന്നിലുള്ള പാഠമാണെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Unfazed by Trudeau's smear campaign, India to counter radical Khalistan movement globally