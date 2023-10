കോഴിക്കോട്∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കല്ലുത്താൻ കടവിലെ ഫ്ലാറ്റ് നാലു വർഷം കൊണ്ട് തകർന്നു തുടങ്ങിയതിനു കാരണം അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണമാണെന്നും പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിൽ പ്രാവിണ്യം കുറഞ്ഞ കമ്പനികൾക്കു കരാർ നൽകുന്നതിലൂടെ ഭീഷണിയിലാകുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സീലിങ് അടർന്നുവീണ ഫ്ലാറ്റിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു ശോഭ

അശാസ്ത്രീയമായി നിർമാണം നടത്തിയ കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മേയർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൊട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. നിർമാണത്തിലെ അപാകതയാണ് കാരണം. ഫ്ലാറ്റിലെ മലിന ജല ടാങ്ക് പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടും കുടിവെള്ളം മലിനമായിട്ടും ഒരു നടപടിയുമില്ല. ഇത് കോർപറേഷനും കരാറുകാരനും തമ്മിലുള്ള ധാരണയിലായിലാണെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ഫ്ലാറ്റിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അധികാരികൾക്കും നൽകുമെന്നും പരിഹാരം കാണാത്ത പക്ഷം ബിജെപി ശക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.സജീവൻ, ജില്ലാ സഹപ്രഭാരി കെ.നാരായണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.മോഹനൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.രനീഷ്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി.പി.വിജയകൃഷണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.രതീഷ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Unscientific Construction Practices Exposed: Flats in Kerala Pose Serious Threat to Lives Says Shobha Surendran