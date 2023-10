‘വളരെ ബുദ്ധിമാൻ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുപ്രധാന പുരോഗതി’: മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് പുട്ടിൻ

മോസ്കോ ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വാനോളം പുകഴ്‍ത്തി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. ‘വളരെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ’ എന്നാണു മോദിയെ പുട്ടിൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ സുപ്രധാന പുരോഗതികൾ നേടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി ഞങ്ങൾക്കു നല്ല രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ വികസന മേഖലയിൽ ഗംഭീര പുരോഗതിയാണു കൈവരിച്ചത്. വികസന താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്’’– പുട്ടിൻ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ ന്യൂഡൽഹി പ്രഖ്യാപനത്തെ റഷ്യ സ്വാഗതം ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പുട്ടിന്റെ പ്രസ്താവന. യുക്രെയ്നിൽ ഭക്ഷ്യ–ഊർജ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു ജി20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. റഷ്യയുടെ പേര് എടുത്തുപറയാത്ത പ്രഖ്യാപനത്തെ ‘നാഴികക്കല്ല്’ എന്നാണു മോസ്കോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

