ന്യൂഡൽഹി ∙ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനെ കാണുമ്പോൾ ജനം ചിരിക്കുകയാണെന്ന പരിഹാസവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ. ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ എഎപി രാജ്യസഭാംഗം സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെ ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനോടായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

‘‘കേജ്‍രിവാളിനെ കാണുമ്പോൾ ജനം ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു മാനസിക പിരിമുറുക്കം കാണാം. കേജ്‍‌രിവാളിന്റെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് ഇവരെല്ലാം അധികാരത്തിൽ വന്നത്. പഞ്ചാബിലെ എഎപി മന്ത്രി രണ്ടു മാസത്തിനകം രാജിവച്ചു. സത്യസന്ധരെന്നു കേജ്‍രിവാൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയവരെല്ലാം ജയിലിലാണ്.

എന്നാൽ, ഇതിന്റെയെല്ലാം സൂത്രധാരനും തലവനുമായ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും പുറത്താണുള്ളത്. ഇത് അധികം നീളില്ല, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സത്യേന്ദർ ജെയ്നും മനീഷ് സിസോദിയയും സഞ്ജയ് സിങ്ങും ജയിലിലായി. ആരാകും അടുത്തത്? ഉടനെത്തന്നെ അക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളിലെ തലക്കെട്ടായി മാറും’’– അനുരാഗ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.

10 മണിക്കൂർ ചോദ്യംചെയ്ത ശേഷമാണു സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമ പ്രകാരം ഇ.ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മദ്യനയത്തിന്റെ മറവിൽ എഎപിക്കു ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരനായ ദിനേശ് അറോറയെ സഞ്ജയ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ ആരോപണം. അറസ്റ്റിനു മുൻപ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സഞ്ജയ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Who next after Jain, Sisodia, Sanjay Singh…Kejriwal tensed: Union minister's threat