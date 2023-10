തെലങ്കാനയിൽ രണ്ട് നേതാക്കൾ കൂടി ബിആർഎസ് വിട്ടു; ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന് തിരിച്ചടി

ഹൈദരാബാദ്∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ തെലങ്കാനയിൽ രണ്ടു മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ ബിആർഎസ് വിട്ടു. ഖാനപുരിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം അജ്മീറ രേഖ, മുതിർന്ന നേതാവ് കാശിറെഡ്ഡി നാരായണ റെഡ്ഡി എന്നിവരാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. ബിആർഎസിൽനിന്ന് രാജിവച്ച കാശി റെഡ്ഡി നാരായണ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു.

വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അജ്മീറ രേഖയുടെ രാജി. ‘‘12 വർഷമായി ബിആർഎസിനെ സേവിക്കുന്ന പ്രവർത്തകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. എന്റെ ശക്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പാർട്ടി എന്നെ ചതിച്ചു. ഞാൻ ബിആർഎസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയാണ്.’’– നിറകണ്ണുകളോടെ അജ്മീറ രേഖ പറഞ്ഞു.

സ്വതന്ത്രയായോ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായോ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നും അജ്മീറ വ്യക്തമാക്കി. നാലുവർഷം എംഎൽസിയായി പാർട്ടിയെ സേവിച്ച താൻ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയാണെന്നായിരുന്നു കാശിറെഡ്ഡി നാരായണ റെഡ്ഡിയുടെ പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെയും തെലങ്കാന പിസിസി പ്രസിഡന്റ് രേവാന്ത് റെഡ്ഡിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. തനിക്കൊപ്പം നാഗർകുർനൂൾ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രവര്‍ത്തകർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ജനോപകാരപ്രദമായ ആറ് ഉറപ്പുകളോടെയാണ് താൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതെന്നും കാശിറെഡ്ഡി നാരായണ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവസരം നൽകിയാൽ മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

