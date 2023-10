മണിപ്പുരും മ്യാൻമറും ഇത്തവണ മിസോറമിൽ രാഷ്ട്രീയഗതി മാറ്റും; കലാപം കരുത്താക്കി എംഎൻഎഫ്

ഐസ്വാൾ∙ മണിപ്പുരിലെ വംശീയ കലാപവും അടുത്ത രാജ്യമായ മ്യാന്‍മാറിലെ അഭയാർഥി പ്രശ്നവും ഇക്കുറി മിസോറം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി മണിപ്പുരില്‍നിന്നു നിരവധിപേർ മിസോറമിൽ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. മ്യാന്‍മറിൽ നിന്ന് 50,000ൽ അധികംപേർ മിസോറമിൽ അഭയാർഥികളായി എത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇവർക്കൊന്നും വോട്ടവകാശം ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കും.

മ്യാൻമറിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ നീക്കി പട്ടാളം ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ ചിൻ പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ചിൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളഭരണത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി. തുടർന്ന് ചിന്നിൽ നിന്ന് നിരവധി പേർ മിസോറമിൽ അഭയം തേടി. അഭയാര്‍ഥികൾക്ക് മണിപ്പുർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും മിസോറം തുറന്ന സമീപനമാണ് എടുത്തത്. ‘‘ചിന്നിലെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്തുവിലകൊടുത്തും അവരെ സഹായിക്കും.’’– എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗ പറഞ്ഞത്.

ചിന്നിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സംസ്കാരം മിസോ, സോ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടേതാണ്. ചിൻ ‘സോ’ ഗോത്രവർഗക്കാര്‍ക്കു പ്രധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു കൂടിയാണ് ചിന്നിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കു മിസോറം അഭയം നൽകിയത്. ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും മാത്രമല്ല. അവർക്ക് തൊഴിലും നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗയ്ക്കും എംഎൻഎഫിനും എതിരെ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം മിസോറമിലുണ്ടായി. മിസോറമിലെ ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൊതുങ്ങിയ സോറം പ്യൂപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ എംഎന്‍എഫിനും മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗയ്ക്കും എതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രി സോറാംതാംഗ∙ ചിത്രം: മനോരമ

എന്നാൽ മണിപ്പുർ കലാപം ആരംഭിച്ചത് മിസോറമിലെ രാഷ്ട്രീയഗതി തന്നെ മാറ്റി. മണിപ്പുരിൽ കുക്കി–മെയ്തെയ് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ കുക്കി വംശജർക്ക് മിസോറം അഭയം നൽകി. കുക്കികൾ ‘സോ’ ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു മിസോറമിന്റെ പക്ഷം. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എംഎൻഎഫിനും എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തണുപ്പിച്ചു.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മ്യാൻമറിലെയും മണിപ്പുരിലെയും വംശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ എംഎന്‍എഫിന് പ്രതിഛായ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടുമാത്രം എംഎൻഎഫിന് സംസ്ഥാനത്ത് ജയം ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല. പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രചാരണമാണ് പലപ്പോഴും മിസോറമിൽ ആര് അധികാരത്തിലെത്തും എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്. പള്ളി അധികാരികള്‍ മിസോറം പ്യുപ്പിൾസ് ഫോറത്തിനു രൂപം നൽകുന്നു. തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുകയും വിശ്വാസികൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. 2023 ഡിസംബറോടെ നിലവിലെ എംഎൻഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മിസോറമിൽ എംഎൻഎഫിനെ ഭരണത്തിലെത്തിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണണം.

English Summary: Ethnic Riots In Manipur And The Refugee Issue In The Neighboring Country, Myanmar, Will Influence The Mizoram Elections This time.