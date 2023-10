ജയിലിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്: നാലു പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചു

കൊച്ചി∙ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ സിപിഎം, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ രവീന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകരായ 9 പ്രതികളിൽ നാലുപേരെ ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ചു. മൂന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ചെന്ന കുറ്റം മാത്രം നിലനിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവ ഒഴിവാക്കി. രണ്ടു പ്രതികൾ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കെ മരിച്ചതിനാൽ ഇവർക്കെതിരായ നടപടി ഒഴിവാക്കി. വിചാരണക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. സുരേഷ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി. അജിത് കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്.



പൊയിലൂർ സ്വദേശി കെ.പി. രഘു, മാറാട് സ്വദേശി സനൽ പ്രസാദ്, പാനൂർ സ്വദേശി കൊട്ടക ശശിയെന്ന ശശി, പൊയിലൂർ സ്വദേശി സുനി എന്നിവരെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. കേസിലെ ഒന്നും ഏഴും പ്രതികളായ തലശ്ശേരി ചാലിൽ സ്വദേശി എ.സി പവിത്രൻ, കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തൃശൂർ സ്വദേശി ഫൽഗുനൻ, കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി പി.കെ. ദിനേശൻ, കോഴിക്കോട് ബാലുശേരി സ്വദേശി പി.വി. അശോകൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഒരു കുറ്റം മാത്രം നിലനിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവ ഒഴിവാക്കിയത്.

2004 ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് രവീന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒന്നും ഏഴും പ്രതികളായ പവിത്രനും അനിൽകുമാറുമാണ് തലയ്ക്കു പരുക്കേൽപിച്ചു രവീന്ദ്രനെ വധിച്ചതെന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ സംശയാതീതമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുകയെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അപ്പീലിൽ വിലയിരുത്തി. ഇരുവരും മരിച്ചതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി. ഫൽഗുനൻ, ദിനേശൻ, അശോകൻ എന്നിവർ ആക്രമിച്ചതായി തെളിവുകളുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിച്ച കുറ്റത്തിനുള്ള ആറുമാസത്തെ ശിക്ഷ ഇവർക്കെതിരെ നില നിൽക്കുമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയ മറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. കുറ്റം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബാക്കി പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചത്.

English Summary: Four accused were released, killing of cpm worker in jail