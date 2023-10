ജി20 രാജ്യങ്ങളിലെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർമാരുടെ സമ്മേളനം; പി20 ഉച്ചകോടി 12ന് തുടങ്ങും

ന്യൂഡൽഹി∙ ജി20 രാജ്യങ്ങളിലെ പാർലമെന്റ് ‌സ്പീക്കർമാരുടെ സമ്മേളനം പി20 ഉച്ചകോടിക്ക് ഡൽഹി വേദിയാകും. ഒക്‌ടോബർ 12, 13, 14 തീയതികളിലായി ന്യൂഡൽഹി ദ്വാരകയിലെ യശോഭൂമി ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര സെന്ററിലാകും സമ്മേളനമെന്ന് സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർല അറിയിച്ചു. നിയമനിർമാണ സഭകൾ ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യും.

നാലു സെഷനുകൾ സമ്മേളനത്തിലുണ്ടാകും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ച് 12ന് സമ്മേളനം നടക്കും. സുസ്ഥിര വികസന മാർഗങ്ങളും ചർച്ചയാകും. ഒരു ഭൂമി ഹരിതോർജം എന്നതാവും രണ്ടാം സെഷൻ. മൂന്നാം സെഷൻ ഒരു കുടുംബം, സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത വികസനം എന്നതാണ്.ഡിജിറ്റൽ വികസനം ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാലാം സെഷൻ.

English Summary: India to host G20 speakers for P20 summit in October