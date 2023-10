മദ്യലഹരിയിൽ ട്രെയിനിൽ വച്ച് വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചു; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ലഖ്നൗ∙ യുപി–ഡൽഹി സമ്പർക് ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിൽ വ‍ൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്കു നേരെ അതിക്രമം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന സഹയാത്രികൻ ദമ്പതികളുടെ ദേഹത്തേക്കു മൂത്രമൊഴിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. ട്രെയിനിന്റെ ബി3 കോച്ചിൽ താഴത്തെ ബർത്തിലായിരുന്നു ദമ്പതികളുണ്ടായിരുന്നത്. സൈഡ് ലോവർ ബർത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റിതേഷ് ദമ്പതികളുടെ ദേഹത്തേക്കു മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.



‘‘യുവാവ് നന്നായി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഇയാൾ മൂത്രമൊഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ സഹയാത്രികർ ടിടിഇയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളെല്ലാം നനഞ്ഞു’’– ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ കോച്ച് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തു. റെയിൽവേ ആക്ട് 145 പ്രകാരം ജാൻസിയിൽ വച്ചു റിതേഷിനെ ആർപിഎഫ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Man urinated on couple in a train in UP