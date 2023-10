‘ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്?’: രാഹുലിനെ ‘രാവണൻ’ ആക്കിയ പോസ്റ്ററിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നവയുഗ രാവണനാക്കി ‘എക്സി’ൽ പോസ്റ്ററിട്ട ബിജെപിക്കെതിരെ സഹോദരിയും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. രാഷ്ട്രീയവും സംവാദങ്ങളും എന്ത് അധഃപതനത്തിലേക്കാണു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയെയും ടാഗ് ചെയ്ത് പ്രിയങ്ക ചോദിച്ചു.

‘‘ഏറ്റവും ആദരണീയരായ നരേന്ദ്ര മോദിജീ, ജെ.പി.നഡ്ഡജീ, രാഷ്ട്രീയവും സംവാദവും ഏതു തരം അധഃപതനത്തിലേക്കാണു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അക്രമപരവും പ്രകോപനപരവുമായ ട്വീറ്റുകളോടു നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? സത്യപ്രതിജ്ഞകൾ പോലെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറന്നോ?’’– പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്‌സിൽ എഴുതി.

പുരാണകഥാപാത്രമായ രാവണനായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിട്ടാണ് ബിജെപി ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഹാൻഡിലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററിൽ രാഹുൽഗാന്ധിക്കു കുറേ തലകൾ ചേർത്തു വച്ച് ‘രാവൺ’ എന്നാണ് പേര്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വക നിർമാണം, സംവിധാനം ജോർജ് സോറോസ് എന്നുമുണ്ട്. നേരത്തേ മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച യുഎസ് വ്യവസായിയാണ് ജോർജ് സോറോസ്. പുതുയുഗ രാവൺ എത്തി. ദുഷ്ടശക്തി, മതവിരുദ്ധൻ, രാമവിരുദ്ധൻ എന്നും ബിജെപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പെരും നുണയനെന്നും ജുംല (വ്യാജവാഗ്ദാനം) ബോയ് എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ട്വീറ്റിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇത്. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലി നൽകിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിനെതിരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള വിധ്വംസക ശക്തികളുടെ ആഹ്വാനമാണിതെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയ്റാം രമേഷ് പ്രതികരിച്ചു.

