‘ഇന്ത്യയെയും റഷ്യയെയും തെറ്റിക്കാനുള്ള നീക്കം കഴമ്പില്ലാത്തത്: മോദിയുടെ രാജ്യം കരുത്തേറിയത്’

മോസ്കോ∙ റഷ്യയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള പാശ്ചാത്യ ശ്രമങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനുള്ള പാശ്ചാത്യനീക്കം കഴമ്പില്ലാത്തതാണെന്നു പുട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘അവരുടെ കുത്തകാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളായി കാണാനാണു പാശ്ചാത്യലോകം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെയും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സ്വന്തം പൗരരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു സ്വതന്ത്രമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയെയും മോസ്കോയെയും തെറ്റിക്കാൻ നീക്കമുണ്ട്. എന്നാൽ, റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ അകറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കഴമ്പില്ലാത്തതാണ്’’– സോചിയിലെ ചടങ്ങിൽ പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുഎസും റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എണ്ണ നൽകിയാണു റഷ്യ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെച്ചൊല്ലി വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണു പുട്ടിന്റെ പരാമർശം. ‘‘1.5 ബില്യനിലേറെ ജനസംഖ്യയുള്ള, 7 ശതമാനത്തിലേറെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുള്ള ശക്തമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കീഴിൽ രാജ്യം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വളരുകയുമാണ്’’– പുട്ടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: "Attempts To Turn India Away Pointless": Putin's Warning To The West