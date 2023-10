പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല; റീപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ തുടരും

മുംബൈ∙ തുടർച്ചയായ നാലാം തവണയും പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല. റീപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ശതമാനത്തിൽ തുടരുമെന്ന് പണനയ സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് അറിയിച്ചു.

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ചാ അനുമാനം അഞ്ചാം തവണയും 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തി. വിപണിയിലെ പണലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയര്‍ത്തിയ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി(എസ്ഡിഎഫ്), മാര്‍ജിനല്‍ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് ഫെസിലിറ്റി (എംഎസ്എഫ്) എന്നിവയും യഥാക്രമം 6.25 ശതമാനത്തിലും 6.75 ശതമാനത്തിലും തുടരും.



