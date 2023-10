കോഴിക്കോട് കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് കഴിച്ച 6 പേർക്ക് ഛർദ്ദിയും ക്ഷീണവും; ആശുപത്രിയിൽ

വാണിമേൽ (കോഴിക്കോട്)∙ വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 14 ൽ ഇരുന്നലാട് ഭാഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന 6 തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കാച്ചിൽ പുഴുക്ക് കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഛർദ്ദിയും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭൂമിവാതുക്കൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം ഇവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.



കാച്ചിൽ പുഴുക്കിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷ്യ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന കിഴങ്ങ് കൂടി അറിയാതെ ഉൾപ്പെട്ടതാവാം കാരണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. സഫർ ഇഖ്ബാൽ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സൂപ്പി കല്ലിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ജയരാജ്, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.വിജയരാഘവൻ എന്നിവർ ആശുപത്രിയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 10 ൽ 6 പേർക്കാണ് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായത്.

