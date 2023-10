‘ഉയരെ’ പറക്കാൻ മോഹച്ചിറകുമായി ധന്യ; പിന്തുണയേകി ഒപ്പം സുരേഷ് ഗോപി

കോട്ടയം∙ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആകാശത്തേക്ക് പറക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന കെ.എം.ധന്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ചലച്ചിത്രതാരം സുരേഷ് ഗോപി. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പൈലറ്റെന്ന നേട്ടത്തിന് തൊട്ടരികെയാണ് ധന്യ. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ഏവിയേഷൻ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കുന്ന ധന്യ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വലയുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി ഉടൻ തന്നെ ആവശ്യമായ തുക അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.



സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൽ ക്ലാസിൽ പോകാൻ മടിച്ചിരുന്ന ധന്യ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി. തന്റെ മോഹത്തിന് വീണ്ടും ചിറക് സമ്മാനിച്ച സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ധന്യ നൂറായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ‘‘എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. മനസ്സിലെന്നും ഈ സഹായം ഉണ്ടാകും’’- ധന്യ പറഞ്ഞു. നഗരസഭ ക്ലീനിങ് ജീവനക്കാരനായ വാകത്താനം വാലുപറമ്പിൽ മഹേഷിന്റെയും ബിന്ദുവിന്റെയും മകളായ ധന്യയ്ക്ക്, പോളിടെക്നിക് പഠനകാലത്ത് കണ്ട ‘ഉയരെ’ സിനിമയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കാൻ മോഹച്ചിറകുകൾ സമ്മാനിച്ചത്.

പൈലറ്റാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം മാതാപിതാക്കളും കൂടെനിന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ഏവിയേഷൻ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. ധന്യയുടെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ് സ്ഥാപനവും പലവിധത്തിലും സഹായമേകി. ‘പറ്റുന്ന പണിക്ക് മകളെ വിട്ടാൽ പോരെ’ എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പലരും ചോദിച്ചെങ്കിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവരും മകൾക്കൊപ്പം നിന്നു.

കെ.എം.ധന്യ (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ ഓൺലൈൻ)

ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മർമുവിന്റെ കേരള സന്ദർശന വേളയിൽ സംവദിക്കാനും ധന്യയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പഠനത്തിലെ ഒരോ കടമ്പകളും വരുമ്പോൾ ‘ഉയരെ പറക്കും ഞാൻ’ എന്ന് മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ട് മുന്നോട്ടു കുതിക്കുകയാണ് ധന്യ. അതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടത്. സുരേഷ് ഗോപി തന്റെ മകൾ ലക്ഷ്മിയുടെ ഓർമയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച ‘ലക്ഷ്മി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്’ വഴി പണം നൽകിയതോടെ ധന്യ ആശ്വാസത്തിലാണ്. തന്റെ സ്വപ്നം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിന്തുണയേകാൻ അദ്ദേഹമെത്തിയ സന്തോഷത്തിലുമാണ്.

English Summary: Suresh Gopi financially supports KM Dhanya who wants to become a pilot