കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം പാടില്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐടി മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗംചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സ് (ട്വിറ്റർ), യുട്യൂബ്, ടെലഗ്രാം എന്നിവയ്ക്ക് മന്ത്രാലയം നോട്ടിസ് നൽകി. സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ഇടനിലക്കാർ ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമപരിരക്ഷ നൽകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്‌ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കണമെന്നും നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇവ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നോട്ടിസ് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് 2021 ലെ ഐടി നിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 3(1)(ബി), റൂൾ 4(4) എന്നിവയുടെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കും.

നോട്ടിസുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായാൽ ഐടി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 79 പ്രകാരം നിലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇടനില പ്ലാറ്റുഫോമുകൾക്ക് ലഭിച്ചു വരുന്ന പരിരക്ഷ (സേഫ് ഹാർബർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ) പിൻവലിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മൂന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടനിലക്കാർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: The Union IT Ministry Has Asked For Immediate Removal Of Child Sexual Abuse Content From Social Media Platforms In India