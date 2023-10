ലക്നൗ∙ അധ്യാപകന്റെ കാലിൽ വെടിയുതിർത്തശേഷം സ്വയം ‘ഗ്യാങ്‌സ്റ്റർ’ എന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് വിദ്യാർഥികൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലാണു സംഭവം. പരുക്കേറ്റ സുമിത് എന്ന അധ്യാപകൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിൽ കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇനി 39 തവണം കൂടി വെടിവയ്ക്കുമെന്ന് അധ്യാപകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. ‘‘ആറു മാസത്തിനുശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും. എനിക്ക് അയാളെ 40 തവണ വെടിവയ്ക്കണം, 39 എണ്ണം അവശേഷിക്കുന്നു.’’– അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥികളിലൊരാൾ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ‍ഡൽഹിയിലും സമാനരീതിയിൽ മൂന്നു കുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘പുഷ്പ’, ‘ഭൗകാൻ’ തുടങ്ങിയ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകളിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യത്തിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

English Summary: UP Teenagers Shoot Teacher In Leg, Call Themselves "Gangster" On Camera