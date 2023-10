‘ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി പോകൂ’: മദ്യപിച്ച് ട്രെയിനിൽ യുവതിയുടെ ആക്രോശം– വിഡിയോ

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎസിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ ജർമൻ സഞ്ചാരികളോട് അമേരിക്ക വിടാൻ ആക്രോശിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്ത യുവതിയെ ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ജർമനിയിൽനിന്നു യുഎസിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം പുരുഷന്മാരോട് ‘ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുനിന്നു ഇറങ്ങി പോകൂ’ എന്ന് യുവതി ആക്രോശിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി. ക്യാപിറ്റൽ ആർഎക്സിലെ ടാലന്റ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷലിസ്റ്റായ ബ്രിയാന പിന്നിക്സിനെ (30) ആണ് ജോലിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. സംഭവസമയം യുവതി മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.

‘‘മുൻവിധിയും വിവേചനപരവുമായ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കു സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത നയമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, ഞങ്ങൾ ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവനക്കാരിയെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ഇവരുടെ പ്രവർത്തിയിലും വാക്കുകളിലും കമ്പനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. വിഷമം തോന്നിയവരോടു ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു’’– ക്യാപിറ്റൽ ആർഎക്‌സിന്റെ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

വിഡിയോയിൽ, ജർമൻകാരായ പുരുഷന്മാർക്കു നേരെ യുവതി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് കാണാം. പങ്കാളി ഇടപെട്ട് ഇവരെ ശാന്തയാക്കുന്നതും തുടർന്ന് സീറ്റിലേക്കു മടങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചു സമയത്തിനുശേഷം, പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യുവതി ‘പൊട്ടിത്തെറി’ പുനരാരംഭിച്ചു. കുടിയേറ്റക്കാരെന്നും യുഎസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു യുവതിയുടെ ആക്രോശം.

