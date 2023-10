പരിശോധനാസംഘം എത്തുമ്പോൾ എംപി ജഗത് രക്ഷകൻ വീട്ടിൽ

ചെന്നൈ∙ വിദേശത്ത് അനധികൃത നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ, ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ ഡിഎംകെ എംപി ജഗത് രക്ഷകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അഡയാറിലെ വസതിയും ഓഫിസും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോട്ടൽ, ആശുപത്രി, റിസോർട്ട്, ബ്രൂവറി എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി.



ആവഡിയിലെ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വീടിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തു കയറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഇവിടെയും പരിശോധന നടത്തി. മെഡിക്കൽ കോളജ്, ബാലാജി പോളിടെക്നിക് എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡിനിടെ, ക്രോംപേട്ടിലുള്ള എംപിയുടെ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ ഭൂമിയും തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 200 കോടിയോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയാണിത്. ചെങ്കൽപട്ട് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണു ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തത്. പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭൂമി അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞവരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തമിഴ്‌നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. മണൽ കരാറുകാരുടെയും സെൽഫോൺ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നവരുടെയും വീടുകളിലും ഈയിടെ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് ഡിഎംകെ എംപിയുടെ വീട്ടിലെ ആദായനികുതി പരിശോധന.

13 വർഷം മുമ്പ് സർക്കാർ ജോലിക്ക് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരെ റെയ്ഡ് നടത്തിയാണ് ഇ.ഡി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അറസ്റ്റിലായ സെന്തിലിന് ഇതുവരെയും ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.പൊൻമുടി, മകനും ഡിഎംകെ എംപിയുമായ ഗൗതമ ചിക്കാമണി എന്നിവരെ അനധികൃത സ്വത്തു കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഡിഎംകെ നേതാക്കൾക്ക് ഓഹരിയുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുയർന്ന ക്വാറികൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ ഘടക നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതേ സമയം, രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണു പരിശോധനകളിലൂടെ ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്നു ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു.

