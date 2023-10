സുരക്ഷാസേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ, കൊലപാതകം, ഒടുവിൽ കുറ്റബോധം; വനിതാ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് കീഴടങ്ങി

ഗഡ്ചിറോലി (മുംബൈ)∙ വിവിധ സർക്കാരുകൾ തലയ്ക്കു 11 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കൊടുംകുറ്റവാളിയായ വനിതാ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് പശ്ചാത്താപത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപുരിൽ നിന്നുള്ള രജനി (കലാവതി എസ്.വെളാഡി–28) ആണ് ഗഡ്ചിറോലി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എസ്.പി. നീലോട്‌പാലിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്. നിരവധി കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയാണ് ഇവർ.

2009ൽ 14–ാം വയസ്സിലാണ് രജനി മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും മാവോയിസ്റ്റ് ദളങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ, 2017ൽ 12 സൈനികരെ വധിച്ച വെടിവയ്പ്, 2018ലും 2019ലും പൊലീസുമായുള്ള വെടിവയ്‌പ്, 2018ൽ സർക്കാർ ബസിന് തീയിടൽ, 2020ല്‍ കൊലപാതകം തുടങ്ങി നിരവധി കേസുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ 6 ലക്ഷവും ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ 5 ലക്ഷവുമാണ് രജനിയുടെ തലയ്‌ക്ക് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

ഗോത്രമേഖലയിലെ ആളുകളുടെ വേദനകൾക്ക് സാക്ഷിയായതോടെ സംഭവിച്ച മനസ്താപത്തെ തുടർന്നാണ് രജനി കീഴടങ്ങിയത്. പാവപ്പെട്ട ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ ശൈലി, വനിതകൾക്കെതിരായ വിവേചനം, സർക്കാരിന്റെ മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം, വനിതകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേൽക്കുന്നവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളും കീഴടങ്ങലിനു പിന്നിലുണ്ട്.

ഇവർക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നതിനായി 4.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കും. ഇതുവരെ 586 മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്.



English Summary: Chhattisgarh's dreaded woman Maoist with Rs 11 Lakh booty lays down arms in Maharashtra