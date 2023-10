ബെംഗളൂരുവിൽ പടക്കക്കടകൾക്ക് തീപിടിച്ച് അപകടം; 11 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ പടക്കക്കടകൾക്കു തീപിടിച്ച് 11 പേർ മരിച്ചു. ബെംഗളൂരു അത്തിബല്ലെയിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. വാഹനത്തിൽനിന്ന് പടക്കം ഇറക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് കടകള്‍ക്ക് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പടക്കം ഇറക്കിയ വാഹനമുൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽ കത്തിപ്പോയി. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30ഓടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ബെംഗളൂരു റൂറൽ എസ്പി മല്ലികാർജുൻ ബലദന്ദി വ്യക്തമാക്കി. തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

