ഗഗൻയാനിൽ ആദ്യം ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണം; പേടകം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള ഇസ്രോ(ഐഎസ്ആർഒ)യുടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തന്റെ ആദ്യഘട്ടപരീക്ഷണ ഒരുക്കം തുടങ്ങി. പരീക്ഷണ വാഹനങ്ങളായ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ, ക്രൂ എസ്കേപ്പ് എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒ പുറത്തുവിട്ടു. ആളില്ലാ പരീക്ഷണമാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്.

ഉയർന്ന സമ്മർദത്തിലും ബഹിരാകാശത്ത് യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാൻ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനു സാധിക്കും. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം നടക്കും. ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ അബോർട്ട് മിഷൻ 1 (ടിവിഡി–1) എന്നതാണ് ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം. രണ്ടാമത്തെ അബോർട്ട് മിഷൻ ഈ വർഷം അവസാനം ഉണ്ടാകും. 2024 ആദ്യത്തിൽ ഗഗൻയാന്റെ ആദ്യ ഓർബിറ്റ് പരീക്ഷണം നടക്കും.

2024 ഡിസംബറിൽ മൂന്നു ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായി ഗഗൻയാൻ വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഐഎസ്ആർഒ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ക്രൂ എസ്കേപ്പിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. എല്‍എംവി3ജി–1 റോക്കറ്റാണ് പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ പേടകം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്ക് എത്തിക്കും.

