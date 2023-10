സിക്കിമിൽ 8 സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി; ഈ ത്യാഗം മറക്കില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സിക്കിമിൽ വ്യാപക നാശം വിതച്ച മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ കാണാതായ 22 സൈനികരിൽ എട്ടു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 14 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പ്രളയത്തിൽ എട്ട് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടമായതിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‍നാഥ് സിങ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കാണാതായ 14 സൈനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും സൈനികരുടെ ത്യാഗം മറക്കില്ലെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ (ട്വിറ്റർ) കുറിച്ചു.

മേഘവിസ്ഫോടനത്തെതുടർന്നു ടീസ്റ്റ നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ 23 സൈനികരെയാണു കാണാതായത്. ഇതിൽ ഒരു സൈനികനെ അന്നുതന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് 8 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 25,000 പേരെയാണു പ്രളയം ബാധിച്ചത്. 12,000 വീടുകൾക്കു നാശമുണ്ടായി. 13 പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി.

