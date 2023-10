ഞാൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകണോ?: ‘ഒതുക്കൽ’ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ജനഹിതം ആരാഞ്ഞ് ചൗഹാൻ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ‘മനസ്സിലിരിപ്പ്’ തേടി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്, താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വീണ്ടും വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചൗഹാൻ ജനങ്ങളുടെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞത്. ഈ വർഷം അവസാനം മധ്യപ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുമ്പോഴാണ് ഇതെന്നത് ശ്രദ്ധേയം.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പുറത്തുപോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൗഹാന്റെ ചോദ്യം. വെള്ളിയാഴ്ച മധ്യപ്രദേശിലെ ഡിൻഡോറിയിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചൗഹാൻ.

‘ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ആരായുകയാണ്. ഈ സർക്കാർ തുടരണോ വേണ്ടയോ? ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണോ വേണ്ടയോ? നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരണോ? സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലും ബിജെപി അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ?’ – ചൗഹാൻ ജനക്കൂട്ടത്തോടു ചോദിച്ചു. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സദസ് അനുകൂല മറുപടി നൽകി.

വ്യാഴാഴ്ച ധാർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘മോദി ജി ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നു. ശിവരാജ് ജിയുടെ പേരു പറയുന്നതിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്. സ്വന്തം പേരു പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടു തേടുന്നത്. ശിവരാജ് ചൗഹാൻ എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നില്ല’– ഇതായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ വാക്കുകൾ.

ബിജെപി ഇതിനകം രണ്ടു സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ചൗഹാന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശിവരാജ് ചൗഹാൻ, അടുത്തിടെ ചിലെ പൊതുപരിപാടികളിലും റാലികളിലും വികാരാധീനനായിരുന്നു. ബുധ്‌നിയിൽ നടന്ന പൊതു പരിപാടിയിലും താൻ തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനഹിതം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഉജ്ജയിനിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വഴികൾ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാണെന്നും ഓരോ ചുവടിലും വഴുതി വീഴുമോ എന്നു ഭയക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



