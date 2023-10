ആശുപത്രികളിലെ കൂട്ടമരണം: ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

മുംബൈ∙ സംസ്ഥാനത്തെ 2 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ 53 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് സർക്കാരിന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും കൂടുതൽ രോഗികൾ എത്തുന്നതും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നടക്കം അവസാനനിമിഷം അയയ്ക്കുന്നതുമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ മരണസംഖ്യ കൂടാൻ കാരണമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അവകാശപ്പെട്ട വേളയിലാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം.



‌ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുക കുറച്ചതിനെയും ഒഴിവുകൾ നികത്താത്തതിനെയും കോടതി വിമർശിച്ചു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ തസ്തികകൾ എത്രയെന്നും അവയിൽ ഒഴിവു നികത്താത്തവ എത്രയെന്നും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് 30നകം സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. കൂട്ടമരണമുണ്ടായ നാന്ദേഡിലെയും ഒൗറംദബാദിലെയും മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന മരുന്നുകളുടെയും െമഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും കണക്കും അതിൽ എത്രമാത്രം സർക്കാർ അവിടെ എത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൂട്ടമരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ അവശ്യമരുന്നുകളും ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന രോഗികൾ മാത്രമാണ് മരിച്ചതെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞു.

നാന്ദേഡ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 12 നവജാതശിശുക്കൾ മരിച്ചതിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് അവിടെ ജനിച്ചത്. 9 പേരെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചതാണെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ, മരുന്നും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയതുകൊണ്ട് എല്ലാമായില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കടലാസിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായുണ്ട്. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അത്ര നല്ലതല്ല. സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ മേൽ പഴിചാരിയും രോഗികളുടെ ബാഹുല്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ സർക്കാരിനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രികളിലെ കൂട്ടമരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തത്.

