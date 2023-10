യുഡിഎഫ് കാലത്തെ വൈദ്യുതകരാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നിൽ അഴിമതി: വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവന്തപുരം∙ യുഡിഎഫ് കാലത്തെ വൈദ്യുതി കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നിൽ അഴിമതിയെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ്‍ വി.ഡി. സതീശൻ. കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് അഴിമതി നടന്നതെന്നു സംശയിക്കണം. കെഎസ്ഇബിയുടെ ബാധ്യത ജനങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. എന്ത് വിലകൊടുത്തും ചെറുക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: V.D. Satheesan Said That Corruption Was Behind The Cancellation Of The Electricity Contract During The UDF Period