റായ്പുർ∙ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുചേർത്ത് അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക തയാറാക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനായി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗം 13ന് ഡൽഹിയിൽ ചേരും. സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക അന്തിമമായാൽ ഉടനടി പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയോഗം നിരവധി തവണ ചേർന്നു. ചുരുക്കപ്പട്ടിക വിലയിരുത്തലാകും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നടക്കുക.

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനോടകം മൂവരും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ജാതി സെൻസസ് ഉയർത്തിയാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എന്നിവർ സംസാരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് തുടർ ഭരണം നേടിയാലുടൻ ജാതിസെൻസസ് നടപ്പാക്കുെമന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 10 ലക്ഷം വീടുകൾ നൽകുമെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

‘കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമ്പന്നർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവർ പാവപ്പെട്ടവരേയോ, ഇടത്തരക്കാരെയോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ബിജെപി, അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി രാജ്യത്തെ തീറെഴുതുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണം ചെലവിട്ട് അധികാരത്തിൽ തുടരാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. ഛത്തീസ്ഗഡിനെ കലാപമുക്തമാക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസാണ്’ – പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 866.16 കോടി രൂപയുടെ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗെലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അഴിമതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചരണം.

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നവംബർ രണ്ടാം വാരത്തിനും ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിനും ഇടയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം കണക്കാക്കി രണ്ടു ഘട്ടമായിട്ടാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ജനുവരി മൂന്നു വരെയാണ് നിലവിലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി.



