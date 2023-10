തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എൻ.ബാബു അന്തരിച്ചു

കൊട്ടാരക്കര∙ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എൻ.ബാബു (86) അന്തരിച്ചു. കേരള സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു. സംസ്കാരം ഇന്നു വൈകിട്ട് നാലിന് കൊട്ടാരക്കര നെടുവത്തൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ.

വിവിധ കോളജുകളില്‍ ജന്തുശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലും വിജ്ഞാന മന്ദിരത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനായും സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ലൈഫ് സയന്‍സ് ഡയറക്ടറായും എംജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരിക്കാത്ത ഓർമകൾ എന്ന പേരിൽ ആത്മകഥയുമെഴുതി.

English Summary: Dr. N. Babu, Former President of Travancore Devaswom Board Passes Away