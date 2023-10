കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് വൈകല്യങ്ങളോടെ; 82 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ആശുപത്രിക്ക് നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിച്ച കുട്ടിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും 82 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കു നിർദേശം നൽകി സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ. ആശുപത്രിക്കു പിഴവു പറ്റിയെന്നു വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി. വ്യവഹാരച്ചെലവായി 10,000 രൂപയും 2015 മാർച്ച് മുതലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ 8% പലിശയും നൽകണം. കുട്ടിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങളായ അജിത് കുമാർ ഡി, രഹകൃഷ്ണൻ കെ.ആർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി.

വിശദമായ അനോമലി സ്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നതിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതായും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ തുടയുടെ നീളം അളന്നു സ്‌കാൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയ ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധയുണ്ടായെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ശരിയായ അനോമലി സ്കാൻ നടത്തുന്നതിൽ ആശുപത്രി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു കേരളത്തിലെത്തിയ വിദേശത്തു സ്ഥിരം താമസക്കാരായ ദമ്പതികള്‍ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

ഗർഭിണിയായി ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സെന്റ് ലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ (ന്യൂ ലൈഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെന്റർ) സ്ത്രീ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യവാനാണെന്നായിരുന്നു യുവതിയോടു പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2015 ജനുവരി 10നു സിസേറിയനിലൂടെ യുവതി ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനു കൈകാലുകളും ഇടുപ്പും ഇല്ലായിരുന്നു. നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ മാസങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട അനോമലി സ്കാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നില്ലെന്നാണു ദമ്പതികൾ പറയുന്നത്.

അൾട്രാസൗണ്ട് ഫലങ്ങൾ 100% കൃത്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും മറ്റു പല ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ അപായ വൈകല്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നും ആശുപത്രി വാദിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചാണു സ്കാനിങ് നടത്തിയത്, അപാകതയൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. അതിനാൽ, വിശദമായ അനോമലി സ്കാൻ നടത്തിയില്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

