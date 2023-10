‘ഇൻതിഫാദ’ ആണെന്ന് ഇസ്രയേൽ; ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഗാസ പൂർണമായി പിടിച്ചെടുക്കുമോ?

ജറുസലം ∙ ഹമാസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറി ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഹമാസിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായി പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ അവസരത്തിൽ ഇസ്രയേൽ പുറത്തെടുക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



നിരപരാധികളെ ഹമാസ് കൊന്നുതള്ളുകയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം പ്രതികരിച്ചത്. വൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടും മൊസാദ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇസ്രയേലിൽ കടന്നു കയറി ഹമാസ് ആക്രമിച്ചത് വിശ്വസിക്കാൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതോടെ രാജ്യം യുദ്ധത്തിലാണെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചത്. ഹമാസ് സംഘം ഒട്ടേറെ സൈനികരെയും കമാൻഡർമാരെയും കൊലപ്പടുത്തിയതായി ഇസ്രയേൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്നൂറിലധികംപേര്‍ ഇസ്രയേലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണക്ക്.

ഓപ്പേറേഷൻ അയൺ‌ സോർഡ്



ഓപ്പറേഷൻ അയൺ സോർഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഇസ്രയേൽ തിരിച്ചടി ആരംഭിച്ചത്. ഹമാസ് തുടങ്ങിവച്ച ആക്രമണം ഇസ്രയേൽ അവസരമാക്കി മാറ്റുമോ എന്നാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഗാസയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി, ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, ഇന്ധന വിതരണം എന്നിവ ഇസ്രയേല്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. ഹമാസിന്‍റെ സൈനിക, ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രയേല്‍ പൂര്‍ണതോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് തയാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി.

ഗാസയില്‍ രാത്രി മുഴുവന്‍ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ മുന്നൂറോളം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നു. ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്നും ഗാസയില്‍നിന്ന് ജനം ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നും ഇസ്രയേല്‍ അന്ത്യശാസനം നല്‍കി. പൂർണ തോതിലുള്ള ആക്രണം നടത്തി ഗാസയിലെ ഹമാസിനെയും മറ്റ് തീവ്രസംഘങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികളും അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

400 ഹമാസ് സംഘാംഗങ്ങളെ വധിച്ചു: ഇസ്രയേൽ



എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹമാസുമായി രക്തരൂഷിതമായി പോരാട്ടം നടക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഹമാസ് സംഘം നിലയുറപ്പിച്ച ഇസ്രയേൽ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രയേലിൽ 300ലേറെ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും നിരവധിപ്പേരെ തടവുകാരായി പിടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹമാസ് ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയുടെ വീട് തകർത്തുവെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.



ഇസ്രയേലിൽ കടന്ന 400 ഹമാസുകാരെ വധിച്ചുവെന്നും ൈസന്യം അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗാസയിൽ 313 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പലസ്തീൻ അറിയിച്ചു. 2000 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇതിനിടെ ഇസ്രയേല്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മേഖലയില്‍ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി ലബനനും ഹമാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ലബനന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ പോസ്റ്റ് തകര്‍ത്ത് ഇസ്രയേല്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സുരക്ഷാ സമിതി ഞായറാഴ്ച അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. പലസ്തീൻ–ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈജിപ്ത് സൗദി അറേബ്യയോടും ജോർദാനോടും ചർച്ച നടത്തി.

നീറിനീറി കത്തി; ഒടുവിൽ സ്ഫോടനം

അൽ അഖ്സ മസ്ജിദിൽ ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ താൽപര്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായി പ്രശ്നം നീറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 2021 മേയിൽ അൽ അഖ്സ മസ്ജിദ് പ്രദേശത്ത് ഇസ്രയേലുകാരും പലസ്തീൻകാരും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഹമാസും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ 11 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക പോരാട്ടത്തിനു കാരണമായി. കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ഇസ്രയേൽ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ 151 പലസ്തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നം പഴയമട്ടിലേക്കു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

റോക്കറ്റ് ആക്രമണം ഇസ്രയേലിനു പുത്തരിയല്ല. റോക്കറ്റുകളിൽനിന്നു രക്ഷനേടാനുള്ള ആകാശകവചങ്ങളും ബോംബ് ഷെൽട്ടറുകളും പൊതുവേ ഫലപ്രദമായാണു കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ, അതിർത്തികടന്നു നേരിട്ടെത്തി പട്ടണങ്ങളിലെ തെരുവുകളിൽ നിറയൊഴിക്കുന്ന ആക്രമണമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേൽ–പലസ്തീൻ സംഘർഷം മൂന്നാം ‘ഇൻതിഫാദ’യിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഏതാണ്ടു 2 കൊല്ലമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.



1973 ലെ അറബ് - ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ 50–ാം വാർഷികപ്പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയതും ഇതു യുദ്ധം തന്നെയെന്ന ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസ്താവനയും മറ്റൊരു ‘ഇൻതിഫാദ’യുടെ ആരംഭമായാണു നിരീക്ഷകർ ഭയക്കുന്നത്. ‘ഇൻതിഫാദ’യെന്നാൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പിടിച്ചുകുലുക്കൽ. സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. 1987–93 കാലത്തായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. 2000–2005 കാലത്തു നടന്ന രണ്ടാം ‘ഇൻതിഫാദ’യിൽ ആയിരത്തിലധികം ഇസ്രയേലുകാരും മൂവായിരത്തിലധികം പലസ്തീൻകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണു കണക്കാക്കുന്നത്.

