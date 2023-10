ഇസ്രയേൽ വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കാൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പ്; ഹമാസിന്റേത് ഭീകരാക്രമണമെന്ന് ബൈഡൻ

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഇസ്രയേൽ–പലസ്‌തീൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരവേ, ഇസ്രയേൽ വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൈലറ്റുമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ്. ഗുരുതര സാഹചര്യമായതിനാൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതീവ അപകടകരമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിനും പൈലറ്റുമാർക്കും യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ‌ (എഫ്എഎ) ആണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇസ്രയേലിലുള്ള പൗരന്മാരോടു ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കണമെന്നും യുഎസ് നിർദേശിച്ചു. ഇസ്രയേലിലെ യുഎസ് എംബസി അധികൃതർ സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മാറി.

അതിനിടെ, ഹമാസിന്റേത് ഭീകരാക്രമാണമെന്നും ഇസ്രയേലിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഇസ്രയേലിനു നൽകുമെന്നും ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക സഹകരണവും ബൈഡൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

‘യാതൊരു തരത്തിലും ഇസ്രയേലിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല. ഈ ആക്രമണം ലോകം കാണുകയാണ്. ഇസ്രയേലിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് യുഎസ്. ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇസ്രയേലിനുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ച് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

ജോ ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ഇസ്രയേലും യുഎസും സൈനിക സഹകരണത്തിനുള്ള ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചു. യുഎസ് ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നതായി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്‌‍ഡ് ഓസ്റ്റിൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

തെക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ഹമാസ് നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയുമായി ഇസ്രയേലും രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ ഗാസ മുനമ്പ് യുദ്ധക്കളമായി. ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 230ൽ അധികം പലസ്‌തീൻകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 300 കടന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇരു ഭാഗത്തുമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറോളമായി. ഇരു ഭാഗത്തുമായി 2,500ൽ അധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ഇസ്രയേൽ പൗരന്മാരെയും സൈനികരെയും പലസ്തീൻ സായുധപ്രസ്ഥാനമായ ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കി.

സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി ഇന്ന് ചേരും. ഗാസയെ ഉന്നമിട്ടുള്ള ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി, പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ജനങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: US pilots warned over flying in Israel airspace