മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഗർ ജില്ലയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ മാലിന്യത്തൊട്ടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വഴിയാത്രക്കാരനാണു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതും പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതും. വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരാണു കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നു വ്യക്തമല്ല. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: New born baby found in trash bin in Maharashtra