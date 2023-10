‘ആശ്വാസം, ദൈവത്തിന് നന്ദി’: ഇസ്രയേലിൽ കുടുങ്ങിയ നടി നുസ്രത്ത് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി

മുംബൈ∙ ഇസ്രയേലിൽ കുടുങ്ങിയ ബോളിവുഡ് നടി നുസ്രത്ത് ബറൂച്ച ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഹൈഫ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ താരത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അവരുടെ ടീം നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടോടെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് നടി വന്നിറങ്ങിയത്.

‘ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ, എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ നുസ്രത്തിനെ കണ്ടെത്താനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സാധിച്ചു. നടി സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തി. നേരിട്ടുള്ള യാത്ര സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വിമാനങ്ങൾ മാറിക്കയറേണ്ടി വന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി, ദൈവത്തിനു നന്ദി’ – നുസ്രത്തിന്റെ ടീം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

അകേലി എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേലിൽ എത്തിയ നടിയെ, ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാതിരുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ പ്രത്യാക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി. ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഈ മാസം 14 വരെ നിർത്തിവച്ചു. അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചുള്ള സർവീസുകളും ഉണ്ടാകില്ല.



